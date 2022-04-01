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51 минуту назад

Псаки хочет покинуть Белый дом и уйти в журналистику

Lenta.ru

Уже этой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост и устроиться на телеканал MSNBC. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

Псаки хочет покинуть Белый дом и уйти в журналистику
Фото: REUTERSREUTERS

Эту информацию также подтверждают источники издания Axios. По их словам, Псаки предлагают участвовать в ряде телепрограмм, в том числе в прямом эфире (каких конкретно — не уточняется).

Если она действительно решит уйти в журналистику, скорее всего ее должность займет директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Она впервые выступила на брифинге на этой неделе после того, как Псаки получила положительный тест на COVID-19.

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