Псаки хочет покинуть Белый дом и уйти в журналистику

Уже этой весной пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки планирует покинуть свой пост и устроиться на телеканал MSNBC. Об этом пишет The Independent со ссылкой на источники.

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Эту информацию также подтверждают источники издания Axios. По их словам, Псаки предлагают участвовать в ряде телепрограмм, в том числе в прямом эфире (каких конкретно — не уточняется).