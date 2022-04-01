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13 минут назад

Болгария готовится выслать еще нескольких российских дипломатов

Елена Прошина

Болгария скоро объявит еще нескольких дипломатов РФ персонами нон грата и вышлет их из страны. Об этом сообщает Sofia Globe со ссылкой на главу госагентства «Национальная безопасность» Пламена Тончева.

Болгария готовится выслать еще нескольких российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, основанием к выступлению Тончева с данной информацией стало заявление болгарской прокуратуры о проведении расследования в отношении двух сотрудников ДАНС и работника одного из министерств по подозрению в «шпионаже в пользу России».

Задержания в связи с этими подозрениями в ведомстве пока не производили.

Известно, что один из дипломатов госагентства являлся начальником сектора, а другой — департамента. Оба проработали в «Национальной безопасности» более пяти лет. В настоящее время дипломатов отстранили от деятельности агентства.

Напомним, что ранее Болгария уже объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. В России пообещали ответить на это.

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