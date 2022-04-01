В США рассказали о психологической войне Запада с Путиным

Западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в материале CNN.

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По информации телеканала, США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине. Например, они открыто рассказывают о российских войсках, которые якобы деморализованы и несут «катастрофические» потери. В то же время Запад распространяет информацию о том, что Путин плохо информирован о ходе боевых действий и находится в изоляции.

Решение о разглашении данных спецслужб о ходе военных действий и перемещении войск удивило бывшего руководителя операций ЦРУ в России Стива Холла. По его словам, данные разведки, ее источники и методы всегда надо было скрывать и защищать, а не публиковать.

«Это интересное политическое решение — сказать, смотрите, может быть, стоит показать русским, как хорошо мы собираем информацию, чтобы донести до граждан обеих стран, граждан мира, что действительно происходит в российской армии прямо сейчас», — объяснил Холл.