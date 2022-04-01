В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
50 минут назад

В США рассказали о психологической войне Запада с Путиным

Lenta.ru

Западные спецслужбы ведут психологическую войну за Украину напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в материале CNN.

В США рассказали о психологической войне Запада с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеканала, США и союзники используют психологические методы информационной войны при освещении спецоперации на Украине. Например, они открыто рассказывают о российских войсках, которые якобы деморализованы и несут «катастрофические» потери. В то же время Запад распространяет информацию о том, что Путин плохо информирован о ходе боевых действий и находится в изоляции.

Решение о разглашении данных спецслужб о ходе военных действий и перемещении войск удивило бывшего руководителя операций ЦРУ в России Стива Холла. По его словам, данные разведки, ее источники и методы всегда надо было скрывать и защищать, а не публиковать.

«Это интересное политическое решение — сказать, смотрите, может быть, стоит показать русским, как хорошо мы собираем информацию, чтобы донести до граждан обеих стран, граждан мира, что действительно происходит в российской армии прямо сейчас», — объяснил Холл.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» генерал-майор воздушно-десантных войск, директор Первого Московского кадетского корпуса Владимир Крымский заявил, что предположения о том, что у солдат из России может быть недостаточно мотивации — часть информационной войны. Он подчеркнул, что у российских военных, которые находятся на Украине в рамках спецоперации, исключительно мирные цели.

В мире,Стив Холл,Владимир Путин,ЦРУ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители