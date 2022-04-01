Кива: Польша может захватить Львовскую область Украины

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива не исключил, что Польша может претендовать на Львовскую область Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, Запад воспользовавшись концентрацией российских войск, для уничтожения группировки ВСУ на Донбассе, будет пытаться получить свой территориальный интерес.

«Для Польши - Львовская область всегда являлась сакральным вопросом. И возможно все резкие заявления поляков в отношении проводимой РФ военной операции, это всего лишь навсего повышение ставок и торги за западные области Украины», - написал Кива.

Он также добавил, что НАТО перебрасывает 7 тысяч военнослужащих в Польшу в качестве миротворцев, с целью усиления границы. По факту, Варшава попытается захватить западные области Украины.