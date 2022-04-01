ИноСМИ: китайцы ждут превращения доллара в туалетную бумагу

Китайских портал «Гуаньча» рассказал, что рублю удалось отыграть большую часть связанных с санкциями потерь. «ИноСМИ» собрали комментарии китайских читателей к этой статье: они надеются, что в будущем это ослабит доллар.

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«Гуаньча» отмечает, что президент США Джо Байден грозил обрушить рубль, но сделать это пока не удалось. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, можно будет только за рубли. Это укрепило российскую валюту.

31 марта курс доллара на торгах Московской биржи падал на 1,35 рубля, до 83,2 рубля, а евро терял 1,65 рубля и стоил 92,5 рубля. На открытии торгов евро падал до 87,69 рубля впервые с 21 февраля.

Американский аналитик Рэйчел Зиемба заявила, что укрепление рубля усилит политическое давление на США и может вынудить их пойти на более активные шаги в энергетическом секторе.

«С нетерпением жду, когда доллар превратится в туалетную бумагу!»

- так прокомментировал материал китайской газеты пользователь под ником Kane.

«Ни энергии, ни еды, только евро и доллары – придется вам есть бумагу»,

- заявил другой комментатор.

«Сколько НАСА платит за российские двигатели для космических ракет? Если вы хотите купить урановое сырье и ракетные двигатели, вы должны использовать рубли! Иначе не купишь! Осмелится ли правительство США закрыть все атомные электростанции?»