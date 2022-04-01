Британские банкиры пожаловались на дискриминацию россиян

Инициатива правительства Великобритании об ограничении максимального размера банковских депозитов для россиян является незаконной. Таким мнением поделились британские банкиры, сообщает агентство Reuters.

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Финансисты считают, что подобные ограничения нарушают британские законы о равенстве и запрете дискриминации.

«То, что они предлагают, незаконно, в этом нет никаких сомнений. Это больше похоже на поспешное решение», — подчеркнул один из руководителей банков.

Ранее 26 февраля сообщалось, что британское правительство решило установить лимит на количество денежных средств, которые граждане России могут хранить на счетах в банках страны, британское правительство сообщило 26 февраля. Вклад не может превышать сумму в 50 тысяч фунтов.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. Кроме того, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. 18 марта сообщалось, что власти ЕС рассматривают возможность использования оказавшегося под санкциями имущества граждан РФ для финансирования восстановления Украины.