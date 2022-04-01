На Западе усомнились в способности США дать Украине гарантии безопасности

США и их союзники вряд ли смогут предложить Украине те гарантии безопасности, которые от них требует Киев.
«Но маловероятно, отметили они (американские, украинские и западные должностные лица), что США и их союзники в итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, которые она требует», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала.
Ранее в ходе переговоров делегаций из России и Украины Давид Арахамия заявил, что Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины. Гарантами безопасности Киев видит сейчас страны СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины.