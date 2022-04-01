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1 час назад

Премьер Норвегии предостерег сограждан от проявления ненависти к русским

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре высказался против проявлений ненависти в отношении русских, проживающих в стране, и призвал сограждан относиться к ним уважительно. Цитату приводит ТАСС.

Премьер Норвегии предостерег сограждан от проявления ненависти к русским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я хотел бы предостеречь вас и высказаться по поводу ряда примеров, когда русские сталкивались с отношением, которого у нас в Норвегии быть не должно. Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть», — подчеркнул политик.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что именно события на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом. Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев признал, что фактов нарушений в отношении граждан РФ очень много, однако пострадавшим россиянам некуда обратиться за помощью.

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