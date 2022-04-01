Премьер Норвегии предостерег сограждан от проявления ненависти к русским

«Я хотел бы предостеречь вас и высказаться по поводу ряда примеров, когда русские сталкивались с отношением, которого у нас в Норвегии быть не должно. Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть», — подчеркнул политик.