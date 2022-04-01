Датских военных предупредили о потере работы при участии в боях на Украине

Участие в свободное время в боевых действиях на Украине грозит датским военным увольнением. Об этом в пятницу заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

"Поэтому все сотрудники системы министерства обороны должны помнить, что если они отправятся на Украину, то для дальнейшей их работы в системе министерства могут возникнуть последствия", - приводит агентство Ritsaus бюро слова министра, выступавшего перед парламентским комитетом по обороне.

По словам министра, одна из опасностей заключается в том, что добровольцы из числа военных потенциально могут рассматриваться как наемники или шпионы и что "Россия тем самым увидит в Дании сторону конфликта". Кроме того, отправившиеся на Украину датчане лишатся допуска к секретной информации, который необходим для работы в системе вооруженных сил.