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37 минут назад

Датских военных предупредили о потере работы при участии в боях на Украине

ТАСС

Участие в свободное время в боевых действиях на Украине грозит датским военным увольнением. Об этом в пятницу заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

Датских военных предупредили о потере работы при участии в боях на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поэтому все сотрудники системы министерства обороны должны помнить, что если они отправятся на Украину, то для дальнейшей их работы в системе министерства могут возникнуть последствия", - приводит агентство Ritsaus бюро слова министра, выступавшего перед парламентским комитетом по обороне.

Ранее с аналогичным предупреждением выступило командование Вооруженных сил Дании.

По словам министра, одна из опасностей заключается в том, что добровольцы из числа военных потенциально могут рассматриваться как наемники или шпионы и что "Россия тем самым увидит в Дании сторону конфликта". Кроме того, отправившиеся на Украину датчане лишатся допуска к секретной информации, который необходим для работы в системе вооруженных сил.

Поездка на Украину для принятия участия в военных действиях в Дании не является незаконной, о чем неоднократно говорили премьер-министр и министр иностранных дел. Ранее сообщалось, что более 100 датчан отправились воевать на Украину.

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