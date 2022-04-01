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38 минут назад

Белоруссия снимает ограничения на пересечение своей границы

Газета.Ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал указ, снимающий ограничения на пересечение границ республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram.

Белоруссия снимает ограничения на пересечение своей границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документом снимаются ограничения на пересечение государственной границы Белоруссии как иностранными гражданами, так и самим белорусам в наземных пунктах пропуска.

Кроме того, указом регулируются условия освобождения иностранцев от предоставления ПЦР-тестов при въезде в республику, говорится в сообщении пресс-службы. Документ вступает в силу со дня официального опубликования, 1 апреля.

Россия с 30 марта вновь разрешила пересекать сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Молдавия упростила переход границы 16 марта. Пересечение государственной границы по направлению въезда в республику разрешено без эпидемиологических ограничений.

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