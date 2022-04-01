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7 минут назад

Журналисты попали на территорию дома с квартирой жены Зеленского

Газета.Ru

Журналисты попали на территорию дома в Крыму, где находится квартира жены президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Пятый канал".

Журналисты попали на территорию дома с квартирой жены Зеленского
Фото: ReutersReuters

Трехкомнатная квартира площадью 130 квадратных метров находится в клубном доме "Император", в семи километрах от Ялты. Предварительно, жилплощадь оценивается в 46 млн рублей.

На кадрах, которые публикует телеканал, можно увидеть экстерьер дома, подземную парковку и вид, который открывается из окна на море и гору.

Ранее источник в крымском правительстве сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру Зеленского. Перед этим глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, которые поддерживают "киевский режим и нацизм". Далее этот закон должен принять крымский парламент.

То, что жена Зеленского купила трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе "Император" сообщалось еще в 2019 году. Эту информацию подтверждали в штабе политика.

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