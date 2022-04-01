Китай ответил на угрозы США

Односторонние санкции не только не решают существующие международные проблемы, но также создают новые. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что Китай выступает против рестрикций, затрагивающих третьи страны и не опирающихся на нормы международного права. «Мы много раз говорили, что санкции, как и войны, не решают никаких проблем, но создают новые», — сказал он.

Чжао Лицзянь посоветовал США избавиться от «дурной привычки» угрожать санкциями по любому поводу и сделать что-то конкретное для решения кризиса на Украине.

Посол КНР в США Цинь Ган заявил гонконгскому телеканалу «Феникс», что Вашингтон, стремясь усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине, берется угрожать Китаю, но «угрозы и давление не сработают», передает ТАСС.

«Заинтересованные стороны надеются, что Китай сможет играть более важную роль в продвижении мирных переговоров [по Украине], но Соединенные Штаты продолжают угрожать КНР», — отметил посол.

Он добавил, что угрозы и давления не сработают, так КНР «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». Посол подчеркнул, что Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты с Россией. По его словам, Пекин рассчитывает, что ситуация на Украине не повлияет на это сотрудничество.

Отвечая на вопрос о том, прислушивается ли Кремль к мнению китайских властей, дипломат заявил, что «Россия — суверенное государство, поэтому она принимает решения и выводы, исходя из своих национальных интересов». При этом он отметил, что Китай может оказать содействие в международных усилиях по мирным переговорам, учитывая доверительные отношения с Россией.

Введенные странами Запада антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине наносят ущерб «стратегической автономии» Европы. Соответствующее утверждение выдвинуло китайское издание «Синьхуа». По данным агентства, за последний месяц европейские страны пострадали в разных областях.

«В последние годы Соединенные Штаты нередко предают своих европейских союзников из корыстных интересов. Однако в настоящее время Европа еще не избавилась от зависимости от США в оборонных вопросах, и вопрос о европейской стратегической автономии может постепенно реализовываться», — сообщает китайское издание.

Агентство утверждает, что основной целью НАТО является сохранение «американской гегемонии».

«Как только дело касается жизненно важных интересов Америки, ее европейским союзникам не следует ожидать никаких одолжений или любезностей», — подытожили там.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что попытки правительства США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напоминал, что 19 лет назад США вторглись в Ирак, чтобы получить контроль над нефтеносными районами страны. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что США не могут судить, кто является «военным преступником», так как на совести этой страны лежат многочисленные военные преступления.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Китайская газета Huanqiu Shibao подвергла критике заявления политиков Запада на саммите НАТО в Брюсселе о том, что поддержка Китаем России может привести к опасным последствиям.

Автор статьи задается вопросом, по какому праву Североатлантический альянс, который является «главной движущей силой украинского кризиса» указывает пальцем на КНР, которая все это время призывает к миру и переговорам.

В публикации подчеркивается, что позиция Пекина по ситуации на Украине достаточно ясна и опирается на международное право и Устав Организации объединенных наций, а вот действия НАТО по поставкам вооружений киевским властям расходятся со словами о мире.

По мнению журналистов, НАТО постоянно ищет себе соперников для поддержания жизнедеятельности, и после России альянс может переключиться на Китай, однако это приведет лишь к агонии военного блока.

«Попытка получить продлевающий жизнь эликсир, муссируя вопрос Китая, является бредовым сном, спровоцированным высокой температурой и предсмертными судорогами», — написано в статье Huanqiu Shibao.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 18 марта провели онлайн-встречу. Беседа длилась два часа. Американский президент в разговоре с председателем КНР выразил готовность поддерживать диалог с Китаем, чтоб не допустить эскалации ситуации на Украине. Тот, в свою очередь, заявил, что диалог России и Украины должны поддерживать все стороны.

Позднее Байден заявил, что не угрожал председателю Цзиньпину, а «четко объяснил» последствия поддержки России в свете ситуации на Украине.

Китайская компания Huawei может подвергнуться новым санкциям со стороны США за расширение сотрудничества с Россией. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

По данным издания, четыре российских исследовательских центра Huawei нанимают десятки инженеров, в том числе специалистов по машинному обучению в Новосибирске, исследователей по распознаванию речи в Санкт-Петербурге и аналитиков данных в Нижнем Новгороде. Huawei также расширила возможности для продаж и развития бизнеса в Москве с начала проведения специальной военной операции на Украине.

Несмотря на первоначальный спад в поставках в нынешнем году смартфонов китайской компании в РФ, их продажи в России за первую половину марта выросли на 300%. В то же время, по утверждению экспертов, Huawei, а также конкурент компания Xiaomi, рискуют нарушить санкции Запада в отношении РФ в случае продолжения поставок телефонов и телекоммуникационного оборудования в Россию. Китайская электроника зачастую содержит полупроводники, изготовленные с помощью американского оборудования, и ее производители должны получать одобрение Вашингтона на их экспорт.

По мнению бывшего сотрудника министерства торговли США Кевина Вольфа, Huawei и другие китайские производители "не могут на законных основаниях экспортировать продукцию в Россию".

"Теоретически возможно, что [Huawei], - считает он, - попытается сделать элементы или базовую станцию без американских инструментов, программного обеспечения".

"Однако трудно поверить в то, что они смогут найти все [полупроводники], которые не были произведены на американском оборудовании", - добавил эксперт.

Как заявил в понедельник председатель совета директоров Huawei Го Пин, компания обеспокоена конфликтом на Украине и отслеживает развитие событий, в том числе в свете антироссийских санкций. В Huawei обратили внимание на те меры, которые были приняты в отношении России рядом стран и регионов мира. При этом, как сказал Го Пин, такие меры очень сложные и постоянно меняются, и компания изучает сложившуюся ситуацию.

Власти Китая примут соответствующие ответные меры за дискриминацию властями США компаний China Telecom Americas и China Mobile International USA. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, сообщает ТАСС.

«Американская сторона должна немедленно исправить допущенную ошибку и перестать политизировать торгово-экономические вопросы, <...> обеспечить недискриминирующие условия. Китай примет необходимые меры и будет твердо защищать законные права своих компаний», – сказала она в ходе брифинга.

Шу Цзюэтин добавила, что Вашингтон оказывает давление на иностранные компании и применяет против них односторонние санкции. По мнению Пекина, это демонстрирует пренебрежительное отношение Вашингтона к основополагающим принципам рынка и общепринятым правилам международных торгово-экономических отношений.

«Китай выражает по этому поводу решительный протест», – резюмировала представитель Минкоммерции Китая.

Ранее стало известно, что за январь-февраль 2022 года товарооборот китайско-российской торговли достиг $26,43 миллиарда, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 38,5%. В прошлом году торговля между странами достигла рекордного уровня, превысив $148,8 миллиарда и увеличившись по сравнению с 2020 годом на 35,8%.

Поставки продукции из Китая в Россию замедлились на фоне снижения курса рубля и антироссийских санкций вне зависимости от дипломатической позиции Пекина, сообщает Reuters.

Международные компании из Китая продолжают работу в стране, однако менее крупные предприятия гораздо более чувствительны к потерям из-за валютных колебаний. Некоторые из них рассказали, что значительная часть работы с Россией затормозилась.

«Продукция, которую я должна была направить в Россию, все еще лежит у меня на складах», — рассказала владелица одной из фабрик в Восточном Китае.

В прошлом году на Россию приходилось около трети ее выручки общим объемом более шести миллионов долларов. «Наши клиенты все еще ожидают, что курс станет чуть более выгодным. Их расходы при текущем курсе слишком велики», — пояснила она.

Глава ассоциации китайских экспортеров, в которую входит около 20 тысяч малых компаний, объяснил, что резко поднимать цены невозможно: клиенты в России будут не готовы платить такие суммы.

«Экспорт в Россию становится нереальным», — пояснил он.

Еще одна представительница китайского бизнеса, которая работает как посредник местных фирм при работе с Россией, рассказала, что объемы поставок такой продукции, как постельное белье и кухонная утварь, снизились на треть.

В конце марта стало известно, что китайская государственная компания Sinopec Group приостановила переговоры о многомиллионных инвестициях в Россию. По данным Reuters, об отказе от вложений Sinopec задумалась, следуя призывам властей к осторожности из-за вводимых после начала российской операции на Украине санкций.

Европейский союз намерен на плановом виртуальном саммите ЕС-Китай, который пройдет 1 апреля, убедить Пекин не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕС.

Европейский союз на саммите будут представлять главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Китай представят председатель Си Цзиньпинь и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Это (ситуация на Украине) вопрос на миллион долларов, вокруг которого будут идти дискуссии», — заявил представитель ЕС.

При этом китайская сторона рассчитывает на обсуждение лишь двухсторонних вопросов. Однако в Европе убеждены, что ситуация на Украине так или иначе касается всех.

«Китай может думать, что война на Украине не касается отношений ЕС - Китая, но это не так. У нас есть общая ответственность за глобальную систему и глобальную экономику», — сказал представитель ЕС.

Отмечается, что европейские политики попытаются уговорить китайские власти повлиять на Россию, убедить ее вывести войска с Украины.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в китайском городе Тунси заявил, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, которые копились долгие годы, привели к кризису на Украине.

КНР на предстоящем саммите с ЕС будет придерживаться своей прежней линии поведения касательно ситуации вокруг Украины, а также заявит о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе. Об этом информирует газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, представители ЕС намерены в ходе саммита «предостеречь Пекин от оказания материальной поддержки России».

«Китайская сторона... будет сопротивляться давлению, (направленному на то, чтобы убедить КНР. — RT) занять (определённую. — RT) сторону в конфликте на Украине», — пишет издание.