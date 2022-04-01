В США вспомнили пророчество британского политика об Украине

Политический обозреватель из США Такер Карлсон обвинил Белый дом в ошибочной политике в отношении России. В эфире Fox News он напомнил «пророческие» высказывания британского евроскептика Найджела Фараджа.

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24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

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По словам Такера Карлсона, начало российской спецоперации стало шоком как для ведущих аналитиков и экспертов, так во многом и для администрации США. При этом американские официальные лица заставляют население «произносить детские лозунги о добре против зла».

«Это оскорбительно, но, что еще хуже, это бесполезно. Кризис требует кристально ясного мышления. Так что сейчас самое время игнорировать людей, которые постоянно ошибались, и вместо этого внимательно прислушиваться к людям, которые в прошлом видели приближение войны на Украине и говорил об этом», - заметил он.

Карлсон назвал пророческой речь возглавлявшего Партию независимости Соединенного королевства Найджела Фараджа в Европарламенте в 2014 году и привел выдержки из нее.

«Империя Евросоюза, постоянно стремящаяся к расширению, несколько лет назад заявила о своих территориальных претензиях на Украину. И что еще хуже – некоторые члены НАТО заявили, что они хотели бы, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Мы прямо поощряли восстание на Украине, которое привело к свержению президента [Виктора] Януковича. А это, в свою очередь, привело к соответствующей реакции Владимира Путина», - заявил британский политик.

Он также задался вопросом, действительно ли западные страны хотят войны с Россией, раз военнослужащие НАТО активно участвуют в военных учениях на территории Украины.

При этом Фарадж напомнил, что в войне с исламским экстремизмом президент России Владимир Путин «на нашей стороны» и призвал сосредоточиться именно на этой угрозе.

«И мораль этой истории такова: если вы ткнете русского медведя палкой, не удивляйтесь тому, что он отреагирует», - констатировал политик.