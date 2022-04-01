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1 час назад

МАГАТЭ начинает несколько миссий на ядерные объекты Украины

ТАСС

Ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины с целью проверки их безопасности начнется на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по окончании встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

МАГАТЭ начинает несколько миссий на ядерные объекты Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - сказал гендиректор международного агентства.

Вопрос с освобождением российских экспертов, которых удерживают на Ровенской АЭС, решается.

В мире,Алексей Лихачев,МАГАТЭ,Росатом,
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