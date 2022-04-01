МАГАТЭ начинает несколько миссий на ядерные объекты Украины

"Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой", - сказал гендиректор международного агентства.