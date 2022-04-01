Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

Киевское руководство известило британский Форин оффис о том, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.
Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Украина после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.
"В Службу внешней разведки Российской Федерации поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов", - отмечается в сообщении.
Украинские власти убеждают западных покровителей побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, сообщили в СВР.
"Имеются конкретные сведения о том, что украинские власти убеждают западных покровителей побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным", - указано в тексте.