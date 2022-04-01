В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

СВР: Киев сообщил Лондону, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

ТАСС

Киевское руководство известило британский Форин оффис о том, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Украина отказалась соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных
Фото: ReutersReuters

"Руководство Украины довело до сведения британского Форин оффиса, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Украина после публикаций видео с пытками российских военных пытается предотвратить вскрытие новых подобных фактов.

"В Службу внешней разведки Российской Федерации поступают достоверные данные о том, что после публикации шокирующих видео с пытками пленных российских военнослужащих на Украине националистический киевский режим предпринимает усилия с целью предотвратить в дальнейшем вскрытие подобных фактов", - отмечается в сообщении.

Украинские власти убеждают западных покровителей побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным, сообщили в СВР.

"Имеются конкретные сведения о том, что украинские власти убеждают западных покровителей побудить Международный комитет Красного Креста (МККК) и различные международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным", - указано в тексте.

В мире,СВР России,Международный комитет Красного Креста,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители