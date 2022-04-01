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35 минут назад

The Times: Великобритания выступает против раннего мира между РФ и Украиной

Алиса Селезнёва

Великобритания выступает против заключения мирного соглашения между Россией и Украиной раньше времени. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

Великобритания выступает против раннего мира между РФ и Украиной
Фото: UnsplashUnsplash

Лондон считает, что договариваться о мире с Россией Украина должна только когда улучшит свои военные позиции. По мнению британского правительства, некоторые союзники «чрезмерно стремятся» к тому, чтобы Москва и Киев как можно скорее договорились о мире. Он уточнил, что речь идет о США, Франции и Германии.

«Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры», — цитируют источника газеты РИА Новости.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уолле сообщил, что Лондон направит еще больше вооружения Киеву. В частности, на Украину поставят системы противовоздушной и береговой обороны, артиллерию и контрбатареи дальнего радиуса действия, бронетехнику, а также предоставят более широкую подготовку и материально-техническую поддержку.

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