Великобритания выступает против раннего мира между РФ и Украиной

Великобритания выступает против заключения мирного соглашения между Россией и Украиной раньше времени. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

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Лондон считает, что договариваться о мире с Россией Украина должна только когда улучшит свои военные позиции. По мнению британского правительства, некоторые союзники «чрезмерно стремятся» к тому, чтобы Москва и Киев как можно скорее договорились о мире. Он уточнил, что речь идет о США, Франции и Германии.

«Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры», — цитируют источника газеты РИА Новости.