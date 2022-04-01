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49 минут назад

Foreign Policy: США не по силам холодная война на два фронта

Алиса Селезнёва

США нужно максимально избегать конфронтации с Китаем и попытаться перетянуть его на свою сторону. Америка не выдержит холодной войны одновременно с КНР и с Россией. К такому мнению пришло издание Foreign Policy.

Foreign Policy: США не по силам холодная война на два фронта
Фото: UnsplashUnsplash

В статье отмечается, что администрации Джорджа Буша – старшего удалось закончить холодную войну с СССР, относясь к России как к партнеру и сумев «поставить себя на место других, понять их интересы, «красные линии» и минимальные требования».

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Однако сейчас этот мировой порядок разрушен из-за «стратегической близорукости, беспорядочного применения силы и неполноценных перемен» и нужно создавать новый, в котором не будет ошибочных действий, как это было с Версальским договором 1919 года.

Однако решению украинского кризиса и сближению с Китаем сейчас препятствуют неосторожные высказывания Джо Байдена по поводу президента России и попытки США «публично пристыдить Пекин».

«Новая холодная война на два фронта потребует гораздо больших военных расходов, а мировая экономика окажется в состоянии огромной неопределенности, что негативно отразится на ней. Это помешает основополагающей цели администрации Байдена перестроить Соединенные Штаты», - отмечает издание.

В Foreign Policy считают, что в нынешней обстановке Белому дому стоит заключить долговременное соглашение по Украине, а после этого перейти к «обширным и наверняка длительным переговорам» о сокращении вооружений как с Москвой, так и с Пекином.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. 8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Также на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России. В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

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