Лидеры ЕС и КНР начали онлайн-саммит, главной темой которого станет Украина

Лидеры Евросоюза и Китая начали в пятницу онлайн-саммит, на котором Брюссель попытается оказать влияние на Пекин, чтобы тот пересмотрел отношения с Москвой. Момент открытия саммита показала онлайн пресс-служба Еврокомиссии. Никаких публичных заявлений сделано не было.

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Китай на саммите представляют председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а Евросоюз - председатели Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как ожидается, саммит продлится около трех часов, после чего лидеры ЕС проведут пресс-конференцию.

"Вопрос на миллион"

Как рассказал журналистам на брифинге перед саммитом высокопоставленный европейский источник, ситуация на Украине - "это вопрос на миллион долларов, вокруг которого будут идти дискуссии".

По его словам, Китаю хотелось бы, чтобы повестка саммита состояла только из вопросов двухсторонних отношений, однако, по мнению Брюсселя, ситуация на Украине так или иначе касается всего. Лидеры ЕС, в частности, попросят Китай "использовать свое влияние на Россию", чтобы та завершила специальную военную операцию, уточнил европейский дипломат.

Как рассказал представитель ЕС, Мишель и фон дер Ляйен постараются убедить Пекин не помогать Москве обходить введенные против РФ санкции и не предоставлять военную поддержку.