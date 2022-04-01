Обзор иноСМИ: отказ от российских нефти и газа и возрождение рубля

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После начала украинского кризиса обвал рубля стал одним из самых ощутимых для российских граждан последствий конфликта, пишет Der Spiegel. Российская валюта потеряла почти половину своей стоимости к доллару и евро, однако через пять недель ситуация изменилась - стабилизационные меры, предпринятые российским руководством, похоже, увенчались успехом.
Мало того, что падение рубля было остановлено: российская валюта смогла почти полностью отыграть потери. Доллар в последние дни падал до 81 рубля (до начала кризиса он стоил 75 рублей). Рубль также укрепился по отношению к евро.
Пока в мире говорят о сокращении или даже прекращении использования ископаемого топлива для борьбы с изменением климата, зависимость стран от ископаемого топлива растет на фоне украинского кризиса. Как пишет Yeni Şafak, прогнозы экономического роста многих развитых стран и, следовательно, мировой экономики пересматриваются в сторону понижения.
Все это замедлит шаги, предпринятые в США и ЕС в рамках борьбы с изменением климата в последние годы, и задержит планы по переходу на «зеленую» энергию - сейчас отказ от нефти и газа невозможен. По версии Yeni Şafak, уголь может стать важным ресурсом для стран ЕС. Использование угля позволит защитить энергетическую безопасность в условиях отсутствия инфраструктуры для СПГ .
Американский журнал The National Interest пишет, что Джо Байден - «неумелый президент в области внешней политики, и большинство американцев об этом знают». Политику Байдена на Украине NI назвал «несбалансированной».
Британский историк Роберт Сервис заявил, что прошлой осенью Байден еще больше укрепил веру в членство Украины в НАТО посредством американо-украинской Хартии о стратегическом партнерстве. При этом он не сумел должным образом подготовить эту страну к самозащите. По версии NI, действия Байдена можно охарактеризовать как нарушение базового правила международной политики - «никогда не оскорблять короля». Издание подчеркивает, что все это время США провоцировали Владимира Путина: «Если вы президент США, прежде чем объявить, что какой-либо глава иностранного государства «не может оставаться у власти», подумайте об американском опыте смены международных режимов за последние 20 лет».
Американский писатель Майкл Д’Антонио в своем материале для CNN рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп прибегает к «отчаянной, но до боли знакомой» стратегии, пытаясь навредить главе США Джо Байдену, заручившись поддержкой президента России Владимира Путина.
В недавнем интервью Трамп заявил о предполагаемых деловых отношениях сына Байдена, Хантера, с восточноевропейскими олигархами. Трамп призвал Путина обнародовать любую информацию о деловых сделках Байдена-младшего. Обращение за помощью к России для нападения на политического врага - классический маневр Трампа, отмечает Д’Антонио. По его мнению, Трамп «зациклился» на Путине. Автор отметил, что на протяжении всей своей политической карьеры Трамп стремился получить власть и за счет доминирования в новостной повестке и демонстрации того, что он может бросить вызов условностям: «Я мог бы стоять посреди 5-й авеню и стрелять в кого-нибудь, и я бы не потерял избирателей».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен за поддержку, оказанную США, НАТО и союзниками, не входящими в альянс, но подчеркнул, что «ему нужно больше». Как отмечает Fox News, Зеленский заявил, что сейчас смотрит в будущее и призвал Австралию и Нидерланды принять активное участие в восстановлении разрушенных городов и поселков.
Он отметил, что Украина приглашает ведущие страны мира, ведущие компании и лучших специалистов присоединиться к проекту реконструкции страны. По его мнению, каждая страна должна взять шефство над определенным регионом, городом или отраслью и помочь им с восстановлением.