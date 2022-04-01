Британия из-за дорогого газа оказалась на грани дефицита овощей

Высокие цены на газ ударили по сельскохозяйственным фермам в Великобритании. В частности, пострадали тепличные хозяйства, которые выращивают овощи, рассказал Reuters.

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Из-за невозможности отапливания во многих частях страны не высадили огурцы, помидоры, перец и баклажаны. Эксперты предрекли стране огромные проблемы с продовольствием. Ранее отмечалось, что счета за газ и электричество для британцев вырастут на 50%.

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По данным агентства, в 2021 году расходы на выращивание одного огурца составляли 25 пенсов (28 рублей), в 2022 году эта сумма удвоилась. Отмечается, что при нынешней цене на газ себестоимость одного огурца подскочит до 70 пенсов (около 76 рублей). Из-за подорожавшего газа выращивать овощи в теплицах оказалось нерентабельно.

В итоге в 2022 году огромные теплицы для выращивания огурцов в юго-восточной Англии остались пустыми. Среди них и 30 000 квадратных метров теплиц компании Green Acre Salads, которая поставляет овощи в супермаркеты Tesco, Sainsbury's и Morrisons. В других уголках страны производители не стали сажать перец, баклажаны и помидоры.

«Сейчас мы находимся в беспрецедентной ситуации, когда увеличение стоимости намного превысило способность производителя что-либо с ним делать», — отметил глава британской ассоциации производителей.

Отмечается, что этот факт повлечёт за собой массовое сокращение отрасли, удар по продовольственной безопасности Великобритании и дальнейший рост цен для британских потребителей. Инфляция в Великобритании уже достигла 30-летнего максимума в 6,2% в феврале, добавило Reuters.

Специалисты прогнозируют, что к концу 2022 года инфляция достигнет 9%, что станет крупнейшим падением уровня жизни британцев с 1950-х годов.