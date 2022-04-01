В Германии водителей призвали медленнее ездить для снижения зависимости от России

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей медленнее ездить на автомобилях и экономить энергоресурсы, чтобы уменьшить зависимость от российских углеводородов. Об этом сообщает Waz.

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Он предложил гражданам воспользоваться велосипедами, автобусами и поездами вместо поездов.

"Учитывая высокие цены на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать. Одним махом можно было бы сэкономить много энергии", - сказал Оздемир.

Сейчас на автобанах в Германии по умолчанию отсутствуют ограничения, если не стоят дополнительные знаки. Генеральный директор немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил, что при эмбарго в отношении поставок энергоносителей из России, может последовать крупнейший кризис в ФРГ со времен окончания Второй мировой войны.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.