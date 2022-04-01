В Европе осталось мало дизельного топлива

Европа в скором времени столкнется с нехваткой дизельного топлива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Согласно данным Международного энергетического агентства, в конце января в ЕС было 247,4 млн баррелей дизельного топлива. По данным Bloomberg, этого объема хватит на 40 дней.

Сейчас в большинстве европейских стран стоимость дизеля превышает цену бензина впервые за последние 15 лет. Согласно оценкам исполнительных директоров Vitol и Gunvor Рассела Харди и Турбьерна Тернквиста, Евросоюз получал около 750 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки.

В целом на Россию приходится около половины европейского импорта дизеля. Кроме того, почти половину внутреннего спроса на средние дистилляты в Великобритании покрывал импорт, треть которого приходилась на Россию.

Теперь стране придется искать другие источники поставок, которые смогут покрыть объем в размере 100 тысяч баррелей дизеля в сутки. В этой связи отказ от российских энергоносителей лишь осложнит положение на рынке, подчеркнул Тернквист.

Отмечается, что у Евросоюза фактически нет альтернативных источников поставок дизельного топлива. У него остается только один вариант, а именно закупить топливо в России, но по документам проводить его как продукцию из других стран.