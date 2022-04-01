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32 минуты назад

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным
Фото: ReutersReuters

Лукашенко заявил, что расскажет Путину о «новой традиции» — вручении премии Союзного государства в области науки и техники.

«Я очень ценю традиции», — подчеркнул он после церемонии во Дворце независимости в Минске.

31 марта Лукашенко заявил, что в условиях экономических санкций Россия и Белоруссия возродятся, «как феникс из пепла».

«Нам в истории не единожды приходилось это делать. Не хотелось бы. Но нас поставили в такие условия», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал Запад усилить санкционное давление на Москву. «Нам нужны новые санкции против России, мощные санкции до тех пор, пока она не прекратит шантажировать другие страны своими ядерными ракетами», — сказал он.

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