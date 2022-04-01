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58 минут назад

Названы изъяны нефтяного плана Байдена

Алиса Селезнёва

План президента США Джо Байдена по поставкам на рынок нефти из стратегического резерва может столкнуться с рядом проблем. Резервуары, в которых хранится нефть, изношены, а трубопроводы подвержены коррозии. Об этом пишет Bloomberg.

Названы изъяны нефтяного плана Байдена
Фото: ReutersReuters

В статье уточняется, что данные резервуары были построены в 1970-х годах после арабского нефтяного эмбарго. Они считаются крупнейшими в мире. Однако из-за сильной изношенности и коррозии в трубопроводах, начать качать из них нефть будет проблематично. Кроме того, сама нефть уже не соответствует стандартам, т.к. система распределения разрабатывалась с учетом срока службы в 25 лет.

Байден объявит о рекордной распечатке запасов нефти

В настоящее время в резерве содержится 568 млн баррелей нефти, размещенных в четырех хранилищах в подземных соляных пещерах в Техасе и Луизиане. Однако эксперты сомневаются, что эти устаревшие объекты справятся с изъятием 1 млн баррелей в день, пишет Forbes.

Напомним, президент США Джо Байден на фоне перебоев с поставками нефти объявил, что страна будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов до 1 млн баррелей. Такое решение будет действовать полгода. Обсуждается вопрос использования до 180 млн баррелей нефти из резервов за несколько месяцев. Это может стать самым большим объемом, который Вашингтон когда-либо задействовал из своих запасов.

В мире,Джозеф Байден,
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