Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам

Беженцы из африканских стран уличили власти США в расовой предвзятости из-за гостеприимного приема десятков тысяч украинцев, спасающихся от боевых действий. Об этом сообщает The Independent.

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По информации издания, в то время как американская сторона готова принимать все больше выходцев из Украины, Вашингтон продолжает депортировать из страны африканских и карибских беженцев. Отмечается, что мигрантов возвращают в нестабильные регионы, где они сталкивались с изнасилованиями, пытками и произволом полиции.

Глава Центра иммиграционной политики США при Калифорнийском университете в Сан-Диего Том Вонг отметил, что расовые предрассудки политиков США стали очевидными.

«США без колебаний отреагировали, предоставив гуманитарную защиту преимущественно белым и европейским беженцам», — уточнил он.

При этом, по его словам, представители других рас из стран Африки, Азии и Ближнего Востока остаются в опасности.