В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам

Lenta.ru

Беженцы из африканских стран уличили власти США в расовой предвзятости из-за гостеприимного приема десятков тысяч украинцев, спасающихся от боевых действий. Об этом сообщает The Independent.

Власти США уличили в расовой предвзятости из-за гостеприимства к украинцам
Фото: ReutersReuters

По информации издания, в то время как американская сторона готова принимать все больше выходцев из Украины, Вашингтон продолжает депортировать из страны африканских и карибских беженцев. Отмечается, что мигрантов возвращают в нестабильные регионы, где они сталкивались с изнасилованиями, пытками и произволом полиции.

Глава Центра иммиграционной политики США при Калифорнийском университете в Сан-Диего Том Вонг отметил, что расовые предрассудки политиков США стали очевидными.

«США без колебаний отреагировали, предоставив гуманитарную защиту преимущественно белым и европейским беженцам», — уточнил он.

При этом, по его словам, представители других рас из стран Африки, Азии и Ближнего Востока остаются в опасности.

26 марта сообщалось, что президент США Джо Байден посетил пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Американский лидер встретился и пообщался беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители