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24 минуты назад

Президент Таджикистана призвал жителей запастись продуктами на два года

Алиса Селезнёва

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что каждая семья в стране должна запастись продуктами на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент Таджикистана призвал жителей запастись продуктами на два года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем выступлении по случаю начала месяца Рамадан Рахмон подчеркнул, что в мире сложилась «крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная» обстановка.

Он отметил, что сейчас ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе некоторых стран и устройстве их государственности, поэтому жители Таджикистана должны быть сплоченными и укреплять безопасность своего государства.

Рахмон призвал жителей страны «использовать каждый благоприятный весенний день», чтобы вовремя завершить посевную кампанию, и помнить, что каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года.

Запастись продуктами на два года Рахмон уже призывал в 2020 году на фоне пандемии.

Он подчеркивал, что Таджикистан должен обеспечивать внутренний рынок продукцией собственного производства, увеличивая сев картофеля, зерновых и кукурузы.

Также Рахмон поручил увеличить производство продуктов первой необходимости - муки, растительного масла и риса.

В мире,Эмомали Рахмонов,
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