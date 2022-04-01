Президент Таджикистана призвал жителей запастись продуктами на два года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что каждая семья в стране должна запастись продуктами на два года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своем выступлении по случаю начала месяца Рамадан Рахмон подчеркнул, что в мире сложилась «крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная» обстановка.

Он отметил, что сейчас ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе некоторых стран и устройстве их государственности, поэтому жители Таджикистана должны быть сплоченными и укреплять безопасность своего государства.

Рахмон призвал жителей страны «использовать каждый благоприятный весенний день», чтобы вовремя завершить посевную кампанию, и помнить, что каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года.

Запастись продуктами на два года Рахмон уже призывал в 2020 году на фоне пандемии.

Он подчеркивал, что Таджикистан должен обеспечивать внутренний рынок продукцией собственного производства, увеличивая сев картофеля, зерновых и кукурузы.