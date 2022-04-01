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2 часа назад

С начала года рекордное число нелегальных мигрантов пыталось попасть в Литву из Белоруссии

ТАСС

Пограничники Литвы за минувшие сутки вытеснили в Белоруссию около 70 нелегальных мигрантов - самое большое число с начала текущего года. Об этом сообщила в пятницу Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

С начала года рекордное число нелегальных мигрантов пыталось попасть в Литву из Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За прошедшие сутки нелегально перейти границу попытались 68 человек - рекордное с начала текущего года число", - говорится в сообщении. До этого самым большим оно было 25 марта, когда с границы в Белоруссию были вытеснены 58 человек, и 20 марта с 37 нелегалами.

Общее число вытесненных с начала года нелегальных мигрантов в основном из стран Азии и Африки составило 1 084 человека. Как отмечал начальник погранведомства генерал Рустамас Любаевас, на фоне потепления зафиксировано определенное увеличение попыток незаконного перехода границы.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нарушителей обратно в Белоруссию. В результате этих действий в страну не были пропущены более 8 тыс. таких лиц.

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