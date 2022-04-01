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1 час назад

«Как-то неуютно!»: беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильем в Европе

Алиса Селезнёва

Украинских беженцев не устраивает предоставляемое им в Европе бесплатное жилье. Об этом пишет «PolitCentr-NEWS», публикуя соответствующее видео.

Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильем в Европе
Фото: ReutersReuters

На кадрах, выложенных в интернет, украинка жалуется на условия пребывания. Она показывает большую полупустую комнату с ремонтом, предоставленную ей бесплатно, где на полу лежат три матраса.

«Чисто, аккуратно, но… Хочется получше условия. Места много, но как-то пока неуютно», - пожаловалась она.

Украинка отметила, что вынуждена была дать ребенку планшет и ноутбук, потому что телевизора в предоставленном жилье не оказалось.

Запад уличили в обмане украинских беженцев

При этом интернет-пользователи не оценили привередливость украинских беженцев.

«Какие проблемы? Езжай обратно в киевский подвал», «Люди по подвалам с новорожденными прячутся, а у этой апартаменты, планшет, ноутбук и… телевизора нет», - приводит издание их слова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

По данным ООН, на фоне спецоперации Украину покинули минимум 3 млн человек, включая 157 тыс. граждан других стран. Волна украинских беженцев накрыла прежде всего приграничную Польшу, всего республика уже приняла более двух миллионов человек.

В мире,Владимир Путин,ООН,
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