Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильем в Европе

Украинских беженцев не устраивает предоставляемое им в Европе бесплатное жилье. Об этом пишет «PolitCentr-NEWS», публикуя соответствующее видео.

Фото: Reuters Reuters

На кадрах, выложенных в интернет, украинка жалуется на условия пребывания. Она показывает большую полупустую комнату с ремонтом, предоставленную ей бесплатно, где на полу лежат три матраса.

«Чисто, аккуратно, но… Хочется получше условия. Места много, но как-то пока неуютно», - пожаловалась она.

Украинка отметила, что вынуждена была дать ребенку планшет и ноутбук, потому что телевизора в предоставленном жилье не оказалось.

При этом интернет-пользователи не оценили привередливость украинских беженцев.

«Какие проблемы? Езжай обратно в киевский подвал», «Люди по подвалам с новорожденными прячутся, а у этой апартаменты, планшет, ноутбук и… телевизора нет», - приводит издание их слова.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.