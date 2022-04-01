Посольство Словении в Киеве сняло флаг из-за сходства с российским

Национальная гвардия Украины попросила посольство Словении снять флаг со здания диппредставительства в Киеве, так как он слишком похож на российский. Об этом рассказал поверенный в делах республики Боштян Лесяк, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. Посольства, в том числе и Словении, были эвакуированы из Киева на территорию Польши. Однако 28 марта стало известно, что Боштян Лесяк вернулся в столицу Украины и поднял флаг над зданием дипмиссии.

По словам поверенного в делах Словении, в момент возобновления работы посольства в Киеве была ветреная погода, однако спустя два дня ветер стих, флаг перестал развеваться и стал похож на государственный символ России.

Лесяк в телеэфире TV Slovenija рассказал, что после этого к нему подошли украинские силовики и спросили, могут ли они «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».