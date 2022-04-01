Посольству страны ЕС в Киеве пришлось снять флаг из-за сходства с российским

Посольству Словении пришлось снять флаг из-за его сходства с российским. Об этом рассказал поверенный в делах Боштян Лесяк в эфире TV Slovenija, передает РИА Новости.

Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters Srdjan Zivulovic / Reuters

По его словам, после того как дипмиссия недавно возобновила свою работу в столице Украины, стояла ветреная погода и флаг, вывешенный перед входом в посольство, развевался на ветру. Однако вскоре ветер стих, знамя перестало развеваться и стало напоминать российский флаг. В результате сотрудники Национальной гвардии Украины и полицейские попросили «временно снять» словенский государственный символ.

Согласно информации словенского телеканала, после того как охрана улицы, на которой располагается дипмиссия, была усилена, посольство вновь подняло флаг страны.