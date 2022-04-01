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9 минут назад

Посольству Словении в Киеве пришлось снять флаг из-за сходства с российским

Lenta.ru

Посольству Словении пришлось снять флаг из-за его сходства с российским. Об этом рассказал поверенный в делах Боштян Лесяк в эфире TV Slovenija, передает РИА Новости.

Посольству страны ЕС в Киеве пришлось снять флаг из-за сходства с российским
Фото: Srdjan Zivulovic / ReutersSrdjan Zivulovic / Reuters

По его словам, после того как дипмиссия недавно возобновила свою работу в столице Украины, стояла ветреная погода и флаг, вывешенный перед входом в посольство, развевался на ветру. Однако вскоре ветер стих, знамя перестало развеваться и стало напоминать российский флаг. В результате сотрудники Национальной гвардии Украины и полицейские попросили «временно снять» словенский государственный символ.

Словения не изменит флаг из-за недовольства в Киеве его сходством с российским

Согласно информации словенского телеканала, после того как охрана улицы, на которой располагается дипмиссия, была усилена, посольство вновь подняло флаг страны.

29 марта сообщалось, что посольство Словении возобновило работу на Украине. В Киев прибыл словенский дипломат Лесяк и приступил к выполнению своих обязанностей. Он также вывесил словенский флаг перед входом в дипмиссию.

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