Посольство страны ЕС в Киеве сняло флаг из-за сходства с российским

Посольство Словении в Киеве по просьбе властей Украины сняло флаг перед входом в связи с его внешним сходством с российским триколором. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Словенское агентство печати.

Как говорится в сообщении, временный поверенный в делах Словении в Киеве Боштьян Лесьяк прибыл в Киев и поднял перед посольством европейский и словенский флаги. По его словам, они «красиво развивались на ветру». Однако позже наступил штиль, и словенский триколор с гербом стал сильно напоминать российский флаг. В связи с этим сотрудники украинской национальной гвардии и полиции обратились к Лесьяку к настоятельной просьбой снять флаг на некоторое время. Временный поверенный в делах Словении ответил согласием.