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58 минут назад

Посольство Словении в Киеве сняло флаг из-за сходства с российским триколором

Елена Прошина

Посольство Словении в Киеве по просьбе властей Украины сняло флаг перед входом в связи с его внешним сходством с российским триколором. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Словенское агентство печати.

Посольство страны ЕС в Киеве сняло флаг из-за сходства с российским
Фото: СоцсетиСоцсети

Как говорится в сообщении, временный поверенный в делах Словении в Киеве Боштьян Лесьяк прибыл в Киев и поднял перед посольством европейский и словенский флаги. По его словам, они «красиво развивались на ветру». Однако позже наступил штиль, и словенский триколор с гербом стал сильно напоминать российский флаг. В связи с этим сотрудники украинской национальной гвардии и полиции обратились к Лесьяку к настоятельной просьбой снять флаг на некоторое время. Временный поверенный в делах Словении ответил согласием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отозвал украинского посла из Грузии в связи с отказом государства в помощи Киеву. Украинский лидер также подписан указ об отзыве главы дипломатической миссии Украины в Марокко.

«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,
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