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22 минуты назад

СМИ узнали о новом требовании ЕС к Китаю

Елена Прошина

Представители Европейского союза планируют потребовать от Китая заверений, что он не будет поставлять России оружие и помогать в обходе западных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

СМИ узнали о новом требовании ЕС к Китаю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили источники, близкие к подготовке саммита в формате видеоконференции, ЕС планирует призвать Китай никаким образом не содействовать России для обхода европейских санкций и не оказывать ей военную помощь.

Другой источник агентства сообщил, что стороны также намерены обсудить глобальные последствия событий на Украине, в том числе влияние военного конфликта на ситуацию с продовольствием на мировых рынках.

Издание напоминает, что саммит лидеров Китая и Европейского союза состоится 1 апреля в формате видеоконференции. Это станет первым мероприятием подобного формата в 2022 году. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения КНР и РФ выдержали испытания в условиях меняющегося мира и двигаются в правильном направлении.

В мире,Шарль Мишель,Цзиньпин Си,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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