СМИ узнали о новом требовании ЕС к Китаю

Представители Европейского союза планируют потребовать от Китая заверений, что он не будет поставлять России оружие и помогать в обходе западных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

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Как сообщили источники, близкие к подготовке саммита в формате видеоконференции, ЕС планирует призвать Китай никаким образом не содействовать России для обхода европейских санкций и не оказывать ей военную помощь.

Другой источник агентства сообщил, что стороны также намерены обсудить глобальные последствия событий на Украине, в том числе влияние военного конфликта на ситуацию с продовольствием на мировых рынках.

Издание напоминает, что саммит лидеров Китая и Европейского союза состоится 1 апреля в формате видеоконференции. Это станет первым мероприятием подобного формата в 2022 году. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Со стороны Китая — председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.