Германии предрекли нищету из-за антироссийских санкций

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что в случае ввода эмбарго на поставки российских нефти и газа экономике Германии будет нанесен непоправимый ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ZDF.

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По его словам, Германия не должна никому помогать и тем самым «вызывать нищету и нужду» в стране. Он отметил, что не стоит вводить санкции, которые могут никак не повлиять на Россию, но при этом нанести ущерб ФРГ.

Ченчер отметил, что власти Германии должны стремиться к снижению энергетической зависимости от России и при этом избежать экономической катастрофы.

Ранее сообщалось, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей ездить по автобанам медленнее. Он выразил уверенность, что данная мера поможет сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от поставок из России.