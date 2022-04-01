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36 минут назад

Германии предрекли нищету из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер заявил, что в случае ввода эмбарго на поставки российских нефти и газа экономике Германии будет нанесен непоправимый ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ZDF.

Германии предрекли нищету из-за антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Германия не должна никому помогать и тем самым «вызывать нищету и нужду» в стране. Он отметил, что не стоит вводить санкции, которые могут никак не повлиять на Россию, но при этом нанести ущерб ФРГ.

Ченчер отметил, что власти Германии должны стремиться к снижению энергетической зависимости от России и при этом избежать экономической катастрофы.

Ранее сообщалось, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немецких водителей ездить по автобанам медленнее. Он выразил уверенность, что данная мера поможет сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от поставок из России.

Министр добавил, что ездить по автострадам с большой скоростью совсем необязательно, автомобилисты могут выбрать более экономный вариант передвижения. Оздемир подчеркнул, что на фоне сильной зависимости от России, нестабильной геополитической ситуации и высоких цен на энергоносители он может посоветовать немцам только такой вариант действий.

Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

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