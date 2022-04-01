Последствия ДТП с участием автобуса в пригороде Мехико сняли на видео

Рейсовый автобус врезался в ограждение пункта оплаты проезда в пригороде столицы Мексики. Видео с последствиями столкновения публикует telegram-канал «360tv».

Авария произошла на трассе, соединяющей столицу республики с городом Пачука. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса.

Сообщается, что не менее 34 человек получили травмы, сведений о жертвах не поступало. В больницу были доставлены 12 пострадавших.