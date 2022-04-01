Япония ввела новые санкции против россиян

Причиной стало якобы нарушение санкционного режима в отношении КНДР , сообщается на сайте японского МИД. В списке оказались россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек». Их капиталы будут заморожены.

Ранее страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об ожиданиях альянса, что Турция присоединится к ограничениям против России, передает сайт MK.RU. Санкционное давление против России продолжается с начала 2000-х годов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель ограничений — отмена России и ее культуры. Однако санкции оказывают негативный эффект и на те страны, которые их ввели, заявляли российские власти.