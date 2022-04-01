Китай будет придерживаться независимой позиции по Украине

Китайская сторона намерена придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине. Об этом в пятницу в ходе выступления на проходящем в режиме видеоконференции саммите Евросоюз - Китай заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

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Как отмечается в сообщении китайского МИД, политик изложил принципиальную позицию своей страны по украинскому вопросу.

"Он заявил, что Китай придерживается мирной и независимой внешней политики и выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН", - указывается в заявлении дипведомства.