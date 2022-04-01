Еще одна страна выступила против антироссийских санкций

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что вводить эмбарго на поставки газа и нефти из России будет ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

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Как говорится в публикации, австрийский политик высказал свое мнение касательно эмбарго на поставки российских ресурсов после беседы с немецким коллегой Олафом Шольцем.

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», — отметил Нехаммер.

Австрийский политик подчеркнул, что его задача — обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. При этом Нехаммер считает, что Австрии необходимо ослабить свою зависимость от поставок газа и нефти из России. Кроме того, он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах и только тогда принимать наиболее выгодное решение.