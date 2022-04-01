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56 минут назад

Еще одна страна выступила против антироссийских санкций

Елена Прошина

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что вводить эмбарго на поставки газа и нефти из России будет ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

Еще одна страна выступила против антироссийских санкций
Фото: EPAEPA

Как говорится в публикации, австрийский политик высказал свое мнение касательно эмбарго на поставки российских ресурсов после беседы с немецким коллегой Олафом Шольцем.

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», — отметил Нехаммер.

Австрийский политик подчеркнул, что его задача — обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. При этом Нехаммер считает, что Австрии необходимо ослабить свою зависимость от поставок газа и нефти из России. Кроме того, он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах и только тогда принимать наиболее выгодное решение.

Ранее заместитель главы министерства промышленности и торговли Чехии Рене Недела заявил, что у них нет запасного плана, если Россия решит прервать поставки газа в Европу. Он подчеркнул, что в таком случае у большинства европейских стран возникнут большие проблемы, так как они импортируют 44% газа из России. Отмечается, что в самой Чехии добывается около 2% потребляемого газа, остальное поставляется из России.

Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

В мире,Карл Нехаммер,Олаф Шольц,
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