Облитый краской вход в берлинский офис «Газпрома» сняли на видео

Неизвестные облили офис «Газпрома» в Берлине красной краской после подписания Владимиром Путиным указа о правилах торговли газом для «недружественных стран».

Сообщается, что указ обязывает некоторые государства платить за энергоресурсы в рублях. «Недружественных страны» должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.