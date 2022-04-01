Облитый краской вход в берлинский офис «Газпрома» сняли на видео

Неизвестные облили офис «Газпрома» в Берлине красной краской после подписания Владимиром Путиным указа о правилах торговли газом для «недружественных стран».
Сообщается, что указ обязывает некоторые государства платить за энергоресурсы в рублях. «Недружественных страны» должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.
Напомним, вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить за поставки природного газа в российских рублях, и объявил о введении чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоресурсов из России.