Германии предрекли нищету в случае эмбарго на нефть и газ из РФ

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию », — заявил Ченчер в беседе с ZDF.

По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране.

Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их.