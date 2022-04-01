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1 час назад

Германии предрекли нищету в случае эмбарго на нефть и газ из РФ

Ura.Ru

Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

Германии предрекли нищету в случае эмбарго на нефть и газ из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер в беседе с ZDF.

По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране.

Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их.

Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.

В мире,Карл Нехаммер,Владимир Путин,Фонд "Общественное мнение",ЕС,
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