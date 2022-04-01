Еще одна страна выступила против антироссийских санкций

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна против эмбарго на российские нефть и газ. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

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«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», – заявил Нехаммер.

Канцлер выразил свою позицию после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Нехаммер отметил, что зависимость от российского газа нужно снижать, но пока это невозможно, нужно думать и об оплате газа рублями.