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36 минут назад

Австрия выступила против антироссийских санкций

Свободная пресса

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна против эмбарго на российские нефть и газ. Об этом он заявил в интервью изданию Kronen Zeitung.

Еще одна страна выступила против антироссийских санкций
Фото: EPAEPA

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», – заявил Нехаммер.

Канцлер выразил свою позицию после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Нехаммер отметил, что зависимость от российского газа нужно снижать, но пока это невозможно, нужно думать и об оплате газа рублями.

Ранее «СП» писала о том, что американские дипломаты пытаются заставить Индию и Китай начать тратить нефть из резервов.

Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

В мире,Карл Нехаммер,Олаф Шольц,
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