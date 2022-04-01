Британия выступила против мирного договора Украины и РФ

Правительство Великобритании не желает, чтобы Украина пошла на значительные уступки при заключении мирного договора с Россией. Об этом пишет британская газета The Times, сообщает URA.RU.

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Как рассказал изданию источник в правительстве Великобритании, некоторые страны Европейского союза хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия России. Однако Лондон не желает, чтобы Киев шел на уступки перед Москвой по вопросам санкций и территорий.

В статье отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что союзники усилят санкции против России до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины и Крымский полуостров. Он уверен, что Украине следует занять сильную военную позицию и лишь затем продолжать переговоры с Россией.