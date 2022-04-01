Глава Европарламента приедет в Киев

Глава Европарламента Роберта Метсола посетит Киев. Об этом она сообщила в своем Twitter.
«По пути в Киев», — написала председатель Европарламента на английском и украинском языках.
О времени прибытия и целях визита она не рассказала.
15 марта стали известны подробности секретного визита на Украину европейских политиков — премьер-министров Польши, Словакии и Чехии. Поездку глав правительств стран Восточной Европы готовили несколько дней. Затем в Киев приехал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.