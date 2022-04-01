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2 часа назад

Глава Европарламента приедет в Киев

Lenta.ruиещё 1

Глава Европарламента Роберта Метсола посетит Киев. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Глава Европарламента приедет в Киев
Фото: ReutersReuters

«По пути в Киев», — написала председатель Европарламента на английском и украинском языках.

О времени прибытия и целях визита она не рассказала.

15 марта стали известны подробности секретного визита на Украину европейских политиков — премьер-министров Польши, Словакии и Чехии. Поездку глав правительств стран Восточной Европы готовили несколько дней. Затем в Киев приехал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

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