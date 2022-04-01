Названы условия для согласия США на нейтральный статус Украины

Соединенные Штаты дадут согласие на нейтральный статус Украины только после того, как это сделают страны Европейского Союза (ЕС). Такое условие назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».
Он напомнил, что свою готовность предоставить Украине гарантии безопасности уже высказали Германия и Франция, но необходимо, чтобы к ним присоединились и другие страны — особенно центрально- и западноевропейские.
При этом политолог не исключил, что позиция США по вопросу нейтралитета Украины со временем изменится.
«В рамках стратегии США вопрос национального суверенитета той или иной страны используется для провоцирования кризисов в регионах, граничащих с Российской Федерацией», — сказал он.
Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США в настоящее время не готовы дать Украине гарантии безопасности, у Вашингтона пока нет конкретных решений, но переговоры по поводу обеспечения суверенитета и безопасности ведутся постоянно.