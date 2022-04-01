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1 час назад

Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

Елена Прошина

Грузия приняла решение присоединиться ко всем международным финансовым санкциям против России, введенным в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России
Фото: ReutersReuters

По ее словам, Грузия теперь участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных против России в связи с эскалацией ситуации на Украине.

«Это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — сообщила Зурабишвили.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции против России. Он добавил, что в Тбилиси наблюдают за действиями международных партнеров, однако не собираются их поддерживать.

Гарибашвили объяснил, что если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, то ее национальным интересам будет нанесен большой ущерб. По его словам, санкции затронут многих представителей бизнеса, которые не должны нести ответственность за события на Украине.

«Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — объяснил Гарибашвили.

В мире,Ираклий Гарибашвили,
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