Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

Грузия приняла решение присоединиться ко всем международным финансовым санкциям против России, введенным в связи с боевыми действиями на территории Украины. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

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По ее словам, Грузия теперь участвует во всех международных финансовых санкциях, введенных против России в связи с эскалацией ситуации на Украине.

«Это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», — сообщила Зурабишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны не поддержат экономические и финансовые санкции против России. Он добавил, что в Тбилиси наблюдают за действиями международных партнеров, однако не собираются их поддерживать.

Гарибашвили объяснил, что если Грузия присоединится к антироссийским санкциям, то ее национальным интересам будет нанесен большой ущерб. По его словам, санкции затронут многих представителей бизнеса, которые не должны нести ответственность за события на Украине.