Умер мастер модной фотографии Патрик Демаршелье

Известный французский фотограф Патрик Демаршелье умер в возрасте 78 лет. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили родственники погибшего в социальных сетях.

Фото: wikipedia wikipedia

— С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет, — говорится в сообщении.

Известно, что у Демаршелье остались жена — Мия, а также трое внуков и сыновей.

Фотограф родился в 1943 году в Гавре. В 1975 году перебрался в США.