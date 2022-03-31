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1 час назад

Скончался известный фотограф Патрик Демаршелье

Вечерняя Москваиещё 1

Известный французский фотограф Патрик Демаршелье умер в возрасте 78 лет. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили родственники погибшего в социальных сетях.

Умер мастер модной фотографии Патрик Демаршелье
Фото: wikipediawikipedia

— С большой грустью сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет, — говорится в сообщении.

Известно, что у Демаршелье остались жена — Мия, а также трое внуков и сыновей.

Фотограф родился в 1943 году в Гавре. В 1975 году перебрался в США.

Демаршелье — мастер модной фотографии. Его работы печатались в таких изданиях, как Elle, Marie Claire, Vogue, Glamour, Mademoiselle, GQ, Rolling Stone и «Harper’s Bazaar».

В мире,Патрик Демаршелье,
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