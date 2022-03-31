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16 минут назад

США выразили протест из-за намерений Южной Осетии

Ura.Ru

США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США выразили протест из-за намерений Южной Осетии
Фото: ReutersReuters

«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал Прайс в ходе брифинга. Информацию передает ТАСС.

В Грузии отреагировали на разговоры о референдуме в Южной Осетии

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения и придал территориям статус оккупированных регионов. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о проведении с Россией консультации о референдуме о присоединении. В Грузии не одобрили это решение. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что Южная Осетия может проголосовать за вхождение в состав РФ в мае и или июне, передает «Национальная служба новостей». Он считает, что 99,9% жителей Южной Осетии одобрят это решение.

В мире,Виктор Водолацкий,Анатолий Бибилов,Госдума,
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