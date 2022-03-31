Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях (против РФ - прим. ТАСС), и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины", - сказала Зурабишвили.