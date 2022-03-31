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34 минуты назад

Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России, связанным с Украиной

ТАСС

Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против РФ из-за специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России
Фото: ReutersReuters

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях (против РФ - прим. ТАСС), и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины", - сказала Зурабишвили.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против РФ. Позже Национальный банк республики сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку, а портфель обслуживания юридических лиц - "Либерти банку".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ ввел в отношении нее масштабные санкции.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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