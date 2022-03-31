Россия передала контроль над Чернобыльской АЭС Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия передала контроль над Чернобыльской АЭС украинскому персоналу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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«Сегодня Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу», — сказал он.

При этом украинская сторона заявила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские войска.

Ранее сообщалось, что Гросси прибыл на Украину. Планируется, что генеральный директор поучаствует в переговорах с высшими должностными лицами правительства по поводу запланированного оказания организацией технической помощи.

Среди других тем, которые намерены обсудить: доставка жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны. Также МАГАТЭ разработало конкретные планы оказания помощи ядерным объектам Украины.