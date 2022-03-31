Эрдоган оценил встречу делегаций РФ и Украины в Турции

Встреча российских и украинских переговорщиков в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Фото: Reuters Reuters

Турецкий лидер вновь повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции.

Он также заявил, что считает необходимым подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле.