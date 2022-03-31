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10 минут назад

Эрдоган оценил встречу делегаций РФ и Украины в Турции

Вероника Полынина

Встреча российских и украинских переговорщиков в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установлению мира на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган оценил встречу делегаций РФ и Украины в Турции
Фото: ReutersReuters

Турецкий лидер вновь повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции.

Он также заявил, что считает необходимым подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле.

Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

29 марта состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлении». Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, назвал встречу конструктивной и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

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