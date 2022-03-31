В Киеве увидели усталость ряда стран от санкций против России

"Но я вижу [в других странах] эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике", - указал Кулеба. "Мы работаем над тем, чтобы преодолеть эту усталость, чтобы разъяснить им, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше", - добавил он.