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23 минуты назад

Кулеба заявил, что Украина наблюдает усталость от санкций в некоторых странах

ТАССиещё 2

Украина наблюдает усталость от санкций в некоторых странах и нежелание вводить новые санкции против России. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире польского телеканала TVN24.

В Киеве увидели усталость ряда стран от санкций против России
Фото: ReutersReuters

"Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Польша не одна из них. Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию", - сказал он.

"Но я вижу [в других странах] эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике", - указал Кулеба. "Мы работаем над тем, чтобы преодолеть эту усталость, чтобы разъяснить им, что украинцы благодарны за все сделанное в области санкций, но пока идет война, нужно сделать еще больше", - добавил он.

Кулеба находится с визитом в Варшаве уже второй день. За это время он встретился с президентом страны Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, министром обороны Мариушем Блащаком, а также с лидером правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским, спикерами Сейма и Сената.

По словам Кулебы, они обсудили поддержку Украине и украинским беженцам. Одной из главных причин визита в Польшу украинский глава МИД также назвал детальное обсуждение инициативы Качиньского об отправке на Украину миротворческой миссии НАТО.

В мире,Дмитрий Кулеба,Ярослав Качиньский,Анджей Дуда,НАТО,Партия "Право и справедливость",
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